Международный день против проституции, Всемирный День учителя. Что еще можно отметить 5 октября.

Впервые Международный день против проституции отметили в 2002 году в американском городе Сан-Франциско и в австралийском Мельбурне. Постепенно событие начали поддерживать и в других странах мира.

В этот день проводятся демонстрации, цель которых повышение осведомленности общественности о проблемах, связанных с проституцией, и защиты прав тех, кто к ней вовлечен. Активисты также обсуждают последствия проституции, торговли людьми и коммерческой сексуальной эксплуатации.

Инициаторы события убеждены, что проституция — это исключительно форма эксплуатации, и не допускают, что она может быть сознательным выбором человека.

По инициативы ЮНЕСКО с 1994 года 5 октября отмечается Всемирный день учителя.

каждый год для празднования выбирается определенная тема непосредственно пов’связанная с образовательной деятельностью.

В частности, в 2023 году Всемирный День учителя проводится на фоне глобальной нехватки педагогов в по всему миру, тема — “учителя, в которых мы нуждаемся для образования, которое мы хотим: глобальный императив преодоления нехватки учителей”.

5 октября 1962 года на экраны вышел первый фильм по книгам писателя Яна Флеминга о шпионе британской разведки Джеймсе Бонде “Доктор Ноу”, положивший начало культовой кинофраншизе.

В 2012 году, в 50-ю годовщину выхода фильма, фанаты франшизы предложили 5 октября отмечать Международный день Джеймса Бонда. С 1962 по 2021 год компания EON, выкупившая права на экранизацию книг о Джеймсе Бонде, выпустила на экраны 26 фильмов о приключениях шпиона. Роль Джеймса Бонда в их сыграли такие известные актеры прошлого и современности как Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Дэниел Крейг.

Роль Джеймса Бонда может исполнять исключительно актер британского происхождения.

Еще 5 октября — это Всемирный день борьбы с менингита. Мероприятие было начато в 2009 году.

Менингит — воспаление оболон которые покрывают головной и спинной мозг. Его могут вызвать вирусы, бактерии или другие микроорганизмы.

Ежегодно в мире регистрируется около 2,5 миллионов новых случаев менингита. По статистике, от менингита умирает один человек из десяти.

По церковному календарю сегодня день памяти святой мученицы Харитины.

Харитина жила в IV веке. Девушка рано стала сиротой. Ее воспитал христиан Клавдий.

Харитина выросла очень набожной, сама проповедовала веру в Господа.

Когда гонения на христиан усилились, Харитину схватили, жестоко пытали, но она не отреклась от Иисуса Христа.

Девушку решили судить. Судья приказал перерезать ей горло мечом.

Именины Гавриил, Григорий, Денис, Матвей, Александра.