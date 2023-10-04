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Міжнародний день проти проституції, Всесвітній день вчителя. Що ще можна відзначити 5 жовтня

Міжнародний день проти проституції, Всесвітній день вчителя. Що ще можна відзначити 5 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні, 5 жовтня, відзначається Міжнародний день проти проституції. Подія виникла за ініціативи феміністичних рухів, пише УНН.

Вперше Міжнародний день проти проституції відзначили у 2002 році в американському місті Сан-Франциско та в австралійському Мельбурні. Поступово подію почали підтримувати і в інших країнах світу.

У цей день проводяться демонстрації, мета яких підвищення обізнаності громадськості про проблеми, пов’язані з проституцією, та захисту прав тих, хто до неї залучений. Також активісти обговорюють наслідки проституції, торгівлі людьми та комерційної сексуальної експлуатації.

Ініціатори події переконані, що проституція — це виключно форма експлуатації, і не допускають, що вона може бути свідомим вибором людини.

За ініціативи ЮНЕСКО з 1994 року 5 жовтня відзначається Всесвітній день вчителя.
Кожного року для відзначення обирається певна тема безпосередньо пов’язана з освітянською діяльністю.

Зокрема у 2023 році Всесвітній день вчителя проводиться на фоні глобальної нестачі педагогічних працівників у всьому світі, тема — “Вчителі, яких ми потребуємо для освіти, яку ми хочемо: Глобальний імператив подолання дефіциту вчителів”.

5 жовтня 1962 року на екрани вийшов перший фільм за книгами письменника Яна Флемінга про шпигуна британської розвідки Джеймса Бонда “Доктор Ноу”, який поклав початок культовій кінофраншизі.

У 2012 році, в 50-ту річницю виходу фільму, фанати франшизи запропонували 5 жовтня відзначати Міжнародний день Джеймса Бонда. З 1962 по 2021 рік компанія EON, яка викупила права на екранізацію книг про Джеймса Бонда, випустила на екрани 26 фільмів про пригоди шпигуна. Роль Джеймса Бонда у них зіграли такі відомі актори минулого і сучасності як Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан, Денієл Крейг.

Роль Джеймса Бонда може виконувати виключно актор британського походження.

Ще 5 жовтня — це Всесвітній день боротьби з менінгіту. Подія була започаткована у 2009 році.

Менінгіт — запалення оболон які покривають головний і спинний мозок. Його можуть спричинити віруси, бактерії або інші мікроорганізми.

Щороку у світі реєструється близько 2,5 мільйонів нових випадків менінгіту. За статистикою, від менінгіту помирає одна людина з десяти.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святої мучениці Харитини.
Харитина жила у ІV столітті. Дівчина рано стала сиротою. Її виховав християн Клавдій.
Харитина виросла дуже побожною, сама проповідувала віру у Господа.

Коли гоніння на християн посилилися, Харитину схопили, жорстоко катували, але вона не зреклася Ісуса Христа.

Дівчину вирішили судити. Суддя наказав перерізати їй горло мечем.

Іменини Гавриїл, Григорій, Денис, Матвій, Олександра.

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