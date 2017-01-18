Международный день музейного селфи отметили в Национальном музее Тараса Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве состоялся Международный флэшмоб музейных селфи, передает корреспондент УНН.
"Это пиар-ход, который рекламирует музеи. Наш музей уже второй год принимает участие в этом международном музейном флешмобе", - рассказала старший научный сотрудник музея Анастасия Сокирко.
Таким образом посетители могли смело делать селфи на фоне или рядом с различными музейными экспонатами, а затем публиковать фотографию в социальных сетях с хэштегом #nmtsh, #museushevchenko, #shevchenkomuseum.
Правда, посетителям запрещалось применять вспышку и касаться экспонатов.
Добавим, что в Украине такая акция устраивается уже третий год подряд.
В 2016-м году к Международному дню музейного селфи приобщились около 50 музеев.
Как сообщал УНН, сегодня отмечается Международный день музейных селфи.