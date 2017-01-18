Міжнародний день музейного селфі відзначили у Національному музеї Т.Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні у Національному музеї Тараса Шевченка у Києві відбувся Міжнародний флешмоб музейних селфі, передає кореспондент УНН.
"Це піар-хід, який рекламує музеї. Наш музей вже другий рік бере участь у цьому міжнародному музейному флешмобі", – розповіла старший науковий співробітник музею Анастасія Сокирко.
Таким чином візитери могли сміливо робити селфі на тлі або поряд різними музейними експонатами, а потім публікувати фотографію у соціальних мережах з хештегом #nmtsh, #museushevchenko, #shevchenkomuseum.
Щоправда, відвідувачам заборонялося застосовувати спалах і торкатися експонатів.
Додамо, що в Україні така акція влаштовується вже третій рік поспіль.
У 2016-му році до Міжнародного дня музейного селфі долучалось близько 50 музеїв.
Як повідомляв УНН, сьогодні відзначається Міжнародний день музейних селфі.