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Актуальное
Международные резервы Украины выросли в декабря 2016 года на 1,8% - НБУ

Международные резервы Украины выросли в декабря 2016 года на 1,8% - НБУ

Киев • УНН

 • 11691 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. По предварительным данным Национального банка Украины, международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2017 г. составили 15 млрд 539 млн долл. США (в эквиваленте), и выросли в декабре 2016 года на 1,8%, а в целом за 2016 - на 17%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацбанка.

В ведомстве пояснили, что рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства 607,9 млн долл. США, которые Правительство получило из двух источников - от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму 550,4 млн долл. США, а также 55,1 млн евро от Европейской комиссии.

В то же время, средства из резервов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте. Так, на указанные цели из резервов было потрачено 140,9 млн долл. США, в том числе 119,8 млн долл. США - на погашение и обслуживание ОВГЗ, номинированных в долларах США.

Также в ведомстве сообщили, что объем международных резервов на конец 2016 г. оказался ниже официального прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете в конце октября.

"Обнародованный прогноз основывался на предположении об успешном завершении третьего пересмотра программы EFF в 2016 году. По этому базовому сценарию НБУ ожидал, что четвертый транш от МВФ на сумму 1,3 млрд долл. США поступит до конца прошлого года. В этом случае, а также в случае поступления 600 млн евро от Еврокомиссии до конца года, на конец 2016 г. международные резервы должны вырасти до 17,5 млрд долл. США. Соответственно, неполучение этого финансирования привело к тому, что фактический объем резервов оказался на 2 млрд долл. США меньше прогнозируемого", - пояснили в НБУ.

Таким образом, по результатам 2016 года объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, международные резервы в ноябре сократились на 243 млн долл.

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