Международные резервы Украины выросли в декабря 2016 года на 1,8% - НБУ

КИЕВ. 5 января. УНН. По предварительным данным Национального банка Украины, международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2017 г. составили 15 млрд 539 млн долл. США (в эквиваленте), и выросли в декабре 2016 года на 1,8%, а в целом за 2016 - на 17%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацбанка.