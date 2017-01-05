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Міжнародні резерви України зросли у грудні 2016 року на 1,8% — НБУ

Міжнародні резерви України зросли у грудні 2016 року на 1,8% — НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. За попередніми даними Національного банку України, міжнародні резерви України станом на 1 січня 2017 року становили 15 млрд 539 млн дол. США (в еквіваленті), та зросли у грудні 2016 року на 1,8%, а в цілому за 2016 рік — на 17%. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.

У відомстві пояснили, що зростання резервів у грудні забезпечили надходження на користь уряду 607,9 млн дол. США, які Уряд отримав з двох джерел — від розміщення ОВДП, номінованих в доларах США, на суму 550,4 млн дол. США, а також 55,1 млн євро від Європейської комісії.

Водночас, кошти з резервів було спрямовано на платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. Так, на вказані цілі з резервів було витрачено 140,9 млн дол. США, у тому числі 119,8 млн дол. США — на погашення та обслуговування ОВДП, номінованих в доларах США.

Також у відомстві повідомили, що обсяг міжнародних резервів на кінець 2016 року виявився нижчим за офіційний прогноз НБУ, опублікований в Інфляційному звіті наприкінці жовтня.

“Оприлюднений прогноз грунтувався на припущенні про успішне завершення третього перегляду програми EFF у 2016 році. За цим базовим сценарієм НБУ очікував, що четвертий транш від МВФ на суму 1.3 млрд. дол. США надійде до кінця минулого року. В цьому випадку, а також у разі надходження 600 млн. євро від Єврокомісії до кінця року, на кінець 2016 року міжнародні резерви мали зрости до 17,5 млрд дол. США. Відповідно, неотримання цього фінансування призвело до того, що фактичний обсяг резервів виявився на 2 млрд дол. США менший за прогнозований”, — пояснили в НБУ.

Таким чином, за результатами 2016 року обсяг міжнародних резервів України покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань, поточних операцій Уряду та Національного банку.

Нагадаємо, міжнародні резерви у листопаді скоротилися на 243 млн дол.

 

 

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