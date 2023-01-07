Международные резервы Украины за год уменьшились на 7,9%

Детали

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2023 года, по предварительным данным, составляли 28 491,0 млн долл. США. В декабре они выросли на 1,9% по сравнению с ноябрем 2022 года благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили интервенции НБУ по продаже валюты для поддержания фиксированного курса, указали в регуляторе.

Как отмечают в НБУ, в прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку – согласно балансовым данным, около 32,1 млрд долл. США.

Наибольшая финансовая помощь поступила от США – 12 млрд долл. США, Европейского Союза – 8 млрд долл. США, МВФ – 2,7 млрд долл. США, Канады – 1,9 млрд долл. США, Германии – 1,6 млрд долл. США.

Кроме того, в 2022 году страна получила около 3,1 млрд долл. США благодаря размещению валютных ОВГЗ.

Это, как указано, вместе с международной помощью позволило компенсировать значительную часть чистых интервенций НБУ по продаже валюты (25 млрд долл. США) и выплат страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (9,1 млрд долл. США).

Национальный банк в 2022 году был чистым продавцом валюты на рынке, указывают в регуляторе. До 23 февраля НБУ продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний курса на фоне увеличения геополитического напряжения, а с 24 февраля – с целью поддержания фиксации официального курса гривны, который до сих пор остается якорем для экономики и позволил сохранить контроль за инфляционными процессами, отметили в Нацбанке.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта.

Дополнение

НБУ намерен провести оценку устойчивости банков в 2023 году.