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Міжнародні резерви України за рік зменшилися на 7,9%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9% і на початок 2023 року становили 28,5 млрд дол. США, повідомили в НБУ, пише УНН.

Міжнародні резерви України за рік зменшилися на 7,9%

Деталі

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року, за попередніми даними, становили 28 491,0 млн дол. США. У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу, вказали у регуляторі.

Як зазначають у НБУ, минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку – відповідно до балансових даних, близько 32,1 млрд дол. США.

Найбільша фінансова допомога надійшла від США – 12 млрд дол. США, Європейського Союзу – 8 млрд дол. США, МВФ – 2,7 млрд дол. США, Канади – 1,9 млрд дол. США, Німеччини – 1,6 млрд дол. США.

Окрім того, у 2022 році країна отримала близько 3,1 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП.

Це, як вказано, разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати значну частину чистих інтервенцій НБУ з продажу валюти (25 млрд дол. США) та виплат країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (9,1 млрд дол. США).

Національний банк у 2022 році був чистим продавцем валюти на ринку, вказують у регуляторі. До 23 лютого НБУ продавав валюту для згладжування надмірних коливань курсу на тлі збільшення геополітичного напруження, а із 24 лютого – з метою підтримання фіксації офіційного курсу гривні, який і дотепер залишається якорем для економіки та дав змогу зберегти контроль за інфляційними процесами, зазначили у Нацбанку.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту.

Доповнення

НБУ має намір провести оцінку стійкості банків у 2023 році.

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