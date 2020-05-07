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Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1%

Киев • УНН

 • 11942 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Международные резервы Украины в апреле выросли почти на 0,8 млрд долл., или 3,1% - до 25,7 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на предварительные данные НБУ.

Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1%

"По состоянию на 1 мая 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25 695,0 млн долл. США (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,1%", - сообщили в НБУ.

Указано, что увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка - по управлению резервами и на валютном рынке.

В общем динамику резервов в течение месяца, как сообщается, определяли следующие факторы:

  • во-первых, операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился в апреле. Предложение валюты было более чем достаточным для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривна усилила свои позиции, а Национальный банк возобновил операции по наращиванию международных резервов. Чистая покупка валюты Национальным банком в апреле составила 678,8 млн долл. США. Интервенции по покупке валюты проводились в отдельные дни, когда предложение валюты было больше спроса, и в целом составили 723,3 млн долл. США. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценения Национальный банк в течение месяца продал 44,5 млн долл. США;
  • во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 303,9 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 128,6 млн долл. США уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, еще 78,0 млн долл. США - по еврооблигациям (ОВГЗ), остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами. Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями от размещения правительством валютных ОВГЗ на 164,4 млн долл. США.
  • в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 232,0 млн долл. США (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, подчеркнули в регуляторе.

Напомним, в НБУ прогнозируют, что в 2020 году международные резервы Украины вырастут до 27 млрд долларов.

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