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Міжнародні резерви України у квітні зросли на 3,1%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Міжнародні резерви України у квітні зросли майже на 0,8 млрд дол., або 3,1% - до 25,7 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на попередні дані НБУ.

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 3,1%

"Станом на 1 травня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 695,0 млн дол. США (в еквіваленті). У квітні вони зросли на 3,1%", - повідомили у НБУ.

Вказано, що збільшенню міжнародних резервів сприяли насамперед операції Національного банку – з управління резервами та на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця, як повідомляється, визначали такі чинники:

  • по-перше, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Попит на валюту з боку бізнесу після ажіотажу у березні суттєво знизився у квітні. Пропозиція валюти була більш ніж достатньою для задоволення клієнтських заявок, тож гривня посилила свої позиції, а Національний банк відновив операції з нарощування міжнародних резервів. Чиста купівля валюти Національним банком у квітні становила 678,8 млн дол. США. Інтервенції з купівлі валюти проводилися в окремі дні, коли пропозиція валюти була більшою за попит, і загалом становили 723,3 млн дол. США. Водночас для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Національний банк упродовж місяця продав 44,5 млн дол. США;
  • по-друге, операції уряду з управління державним боргом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 303,9 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 128,6 млн дол. США сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими у валюті, ще 78,0 млн дол. США – за єврооблігаціями (ОЗДП), решта коштів сплачена за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами. Ці витрати з резервів були частково компенсовані новими надходженнями від розміщення урядом валютних ОВДП на 164,4 млн дол. США.
  • по-третє, переоцінка фінансових інструментів (внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 232,0 млн дол. США (в еквіваленті).

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,5 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку, підкреслили у регуляторі.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують, що у 2020 році міжнародні резерви України зростуть до 27 млрд доларів.

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