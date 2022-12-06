Международные резервы Украины превысили довоенный уровень

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"По состоянию на 1 декабря 2022 года по предварительным данным они составляли 27 951,4 млн долл. США, тогда как на утро 24 февраля 2022 года – 27 422,2 млн долл. США", - отметили в НБУ.

Детали

В ноябре резервы, как указано, выросли на 10,7% "благодаря ритмичным поступлениям международной помощи, меньшим объемам чистой продажи валюты Национальным банком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте".

В частности, за месяц Украина получила более 4 616,9 млн долл. США, из них: 2 530 млн долл. США – от Европейского Союза, 1500,0 млн долл. США – от Соединенных Штатов Америки, 517,8 млн долл. США – от размещения внутренних ОВГЗ, номинированных в валюте.

Напомним

Международные резервы Украины в октябре увеличились на 5,5%.