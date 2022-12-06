Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень

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"Станом на 1 грудня 2022 року за попередніми даними вони становили 27 951,4 млн дол. США, тоді як на ранок 24 лютого 2022 року – 27 422,2 млн дол. США", - зазначили у НБУ.

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У листопаді резерви, як вказано, зросли на 10,7% "завдяки ритмічним надходженням міжнародної допомоги, меншим обсягам чистого продажу валюти Національним банком та помірним борговим виплатам країни в іноземній валюті".

Зокрема, упродовж місяця Україна отримала понад 4 616,9 млн дол. США, із них: 2 530,0 млн дол. США – від Європейського Союзу, 1 500,0 млн дол. США – від Сполучених Штатів Америки, 517,8 млн дол. США – від розміщення внутрішніх ОВДП, номінованих у валюті.

Нагадаємо

Міжнародні резерви України у жовтні збільшилися на 5,5%.