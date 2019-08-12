Международная конференция по торговле редкими животными: кто представит Украину

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 96683 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100643 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129512 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139527 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127429 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128732 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130693 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153194 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151149 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140898 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Международная конференция по торговле редкими животными: кто представит Украину

Международная конференция по торговле редкими животными: кто представит Украину

Киев  •  УНН

 • 9464 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украину на 18-м совещании Конференции Сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения представит сотрудник Министерства экологии и природных ресурсов Украины Владимир Домашлинец. Об этом говорится в распоряжении Президента Украины №243 / 2019-рп, передает УНН.

"Уполномочить начальника отдела охраны животного мира Управления охраны биоразнообразия и биобезопасности Министерства экологии и природных ресурсов Украины Домашлинця Владимира Григорьевича участвовать в переговорах и принятии решений восемнадцатого совещания Конференции Сторон Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, которая состоится 17 - 28 августа 2019 в г.Женеве, Швейцарская Конфедерация", - говорится в документе.

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Кроме того, распоряжением утверждено Директивы для участия представителя Украины в 18-м совещании Конференции Сторон Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

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