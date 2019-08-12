Міжнародна конференція щодо торгівлі рідкісними тваринами: хто представить Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Україну на 18-й нараді Конференції Сторін Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення представить співробітник Міністерства екології та природних ресурсів України Володимир Домашлінець. Про це йдеться у розпорядженні Президента України №243/2019-рп, передає УНН.
"Уповноважити начальника відділу охорони тваринного світу Управління охорони біорізноманіття та біобезпеки Міністерства екології та природних ресурсів України Домашлінця Володимира Григоровича брати участь y переговорах та схваленні рішень вісімнадцятої наради Конференції Сторін Конвенції про Міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, яка відбудеться 17 — 28 серпня 2019 року у м.Женеві, Швейцарська Конфедерація", - зазначено у документі.
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Крім того, розпорядженням затверджено Директиви для участі представника України у вісімнадцятій нараді Конференції Сторін Конвенції про Міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.