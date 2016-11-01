Межбанк открылся на уровне 25,48/25,58 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,48/25,58 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,4031/0,4049, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,9845/28,0995.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0983/1,0985.
Как сообщал УНН, 31 октября межбанк открылся на уровне 25,45/25,52 грн за доллар.