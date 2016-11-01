Міжбанк відкрився на рівні 25,48/25,58 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,48/25,58 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,4031/0,4049, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,9845/28,0995.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0983/1,0985.
Як повідомляв УНН, 31 жовтня міжбанк відкрився на рівні 25,45/25,52 грн за долар.