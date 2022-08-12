Между коллаборантами в Мариуполе начались "разборки" из-за российских денег: дошло до стрельбы - горсовет

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«Жители Старого Крыма сегодня ночью слышали громкую стрельбу. Ее причины неизвестны. Напомним, что уже была информация, что в Мариуполе начались «внутренние разборки» из-за коррупции. Причина – хищения коллаборантами денег, поступающих на гуманитарную помощь и выплаты заработной платы жителям», – заявил он.

Дополнение

В Мариуполе оккупанты разрушают все признаки украинской государственности, а из музеев вывозят памятники культуры в сторону Донецка.

В Мариуполе до сих пор работают фильтрационные центры, выезжать на территорию, подконтрольную правительству Украины, могут только пожилые люди.