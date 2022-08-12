Між колаборантами у Маріуполі почалися "розбірки" через російські гроші: дійшло до стрілянини - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області між колаборантами почалися «внутрішні розбірки». Зрадники ділять російські гроші, які призначені на гуманітарну допомогу та виплату заробітних виплат містянам. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram, інформує УНН.
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«Жителі Старого Криму сьогодні вночі чули гучну стрілянину. Її причини невідомі. Нагадаємо, що вже була інформація, що у Маріуполі почалися «внутрішні розборки» через корупцію. Причина – розкрадання колаборантами грошей, які поступають на гуманітарну допомогу та виплати заробітної плати жителям», - заявив він.
Доповнення
У Маріуполі окупанти руйнують всі ознаки української державності, а з музеїв вивозять пам’ятки культури у бік Донецька.
У Маріуполі досі працюють фільтраційні центри, виїжджати на територію, підконтрольну уряду України, можуть лише літні люди.