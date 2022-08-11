Працюють фільтраційні табори, дозволу треба чекати 3-5 місяців: мер Маріуполя про виїзд з окупованої території
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Маріуполі досі працюють фільтраційні центри, виїжджати на територію, підконтрольну уряду України, можуть лише літні люди. Про це під час брифінгу повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Багато бажаючих виїхати в бік України, але, на жаль, досі працюють фільтраційні центри, треба чекати 3-5 місяців. Тому маріупольці виїжджають в бік росії, а вже звідти намагаються дістатися України. Дозволений виїзд літнім людям. Але дорога від Маріуполя до Запоріжжя зараз складає 3-5 діб. Минулого тижня в конвої загинуло близько 10 осіб, які чекали на виїзд із окупованої території», – повідомив Бойченко.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі біля лікарні хворі в очікуванні медичної допомоги лежать прямо на вулиці.