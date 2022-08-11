Працюють фільтраційні табори, дозволу треба чекати 3-5 місяців: мер Маріуполя про виїзд з окупованої території

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«Багато бажаючих виїхати в бік України, але, на жаль, досі працюють фільтраційні центри, треба чекати 3-5 місяців. Тому маріупольці виїжджають в бік росії, а вже звідти намагаються дістатися України. Дозволений виїзд літнім людям. Але дорога від Маріуполя до Запоріжжя зараз складає 3-5 діб. Минулого тижня в конвої загинуло близько 10 осіб, які чекали на виїзд із окупованої території», – повідомив Бойченко.

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У тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі біля лікарні хворі в очікуванні медичної допомоги лежать прямо на вулиці.