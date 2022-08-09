У Маріуполі біля лікарні хворі в очікуванні медичної допомоги лежать прямо на вулиці

Цитата

"В окупованому Маріуполі хворі лежать прямо на вулиці. І цього навіть не ховають під час інтерв’ю на пропагандистському ТБ. Такий рівень медицини дорівнює тому, що смертність у Маріуполі зросла у п'ять разів. Ось така вона руська "турбота" про маріупольців. А це ще навіть не спалах COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У тимчасово захопленому окупантами місті Маріуполь Донецької області у п'ять разів зріс рівень смертності, за тиждень у місті помирає понад 30 людей.

Нагадаємо

У захопленому російськими окупантами місті Маріуполь на вулицях досі лежать тіла загиблих мирних жителів, але окупаційна влада відмовляється проводити поховання.

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