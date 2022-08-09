В Мариуполе у больницы в ожидании медицинской помощи больные лежат прямо на улице

Цитата

"В оккупированном Мариуполе больные лежат прямо на улице. И этого даже не прячут во время интервью на пропагандистском ТВ. Такой уровень медицины равен тому, что смертность в Мариуполе выросла в пять раз. Вот такая она русская "забота" о мариупольцах. А это еще даже не вспышка COVID-19", - говорится в сообщении.

Дополнение

Во временно захваченном оккупантами городе Мариуполь Донецкой области в пять раз вырос уровень смертности, за неделю в городе умирает более 30 человек.

Напомним

В захваченном российскими оккупантами городе Мариуполь на улицах до сих пор лежат тела погибших мирных жителей, но оккупационные власти отказываются проводить захоронения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Андрющенко обнародовал видео с полуразрушенным домом в Мариуполе и показал, как в нем живут люди