Работают фильтрационные лагеря, разрешения нужно ждать 3-5 месяцев: мэр Мариуполя о выезде с оккупированной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Мариуполе до сих пор работают фильтрационные центры, выезжать на территорию, подконтрольную правительству Украины, могут только пожилые люди. Об этом во время брифинга сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает корреспондент УНН.
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«Много желающих уехать в сторону Украины, но, к сожалению, до сих пор работают фильтрационные центры, нужно ждать 3-5 месяцев. Поэтому мариупольцы уезжают в сторону россии, а уже оттуда пытаются добраться до Украины. Разрешен выезд пожилым людям. Но дорога от Мариуполя в Запорожье сейчас составляет 3-5 суток. На прошлой неделе в конвое погибли около 10 человек, ожидавших выезда с оккупированной территории», – сообщил Бойченко.
Напомним
Во временно захваченном российскими оккупантами Мариуполе возле больницы больные в ожидании медицинской помощи лежат прямо на улице.