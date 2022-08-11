Работают фильтрационные лагеря, разрешения нужно ждать 3-5 месяцев: мэр Мариуполя о выезде с оккупированной территории

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«Много желающих уехать в сторону Украины, но, к сожалению, до сих пор работают фильтрационные центры, нужно ждать 3-5 месяцев. Поэтому мариупольцы уезжают в сторону россии, а уже оттуда пытаются добраться до Украины. Разрешен выезд пожилым людям. Но дорога от Мариуполя в Запорожье сейчас составляет 3-5 суток. На прошлой неделе в конвое погибли около 10 человек, ожидавших выезда с оккупированной территории», – сообщил Бойченко.

Напомним

Во временно захваченном российскими оккупантами Мариуполе возле больницы больные в ожидании медицинской помощи лежат прямо на улице.