Митрополит УПЦ МП Павел хотел подарить судьям и прокурору пасхальные яйца

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"Если не погнушаетесь в дни Святой Пасхи, я сам готовил руками, подарю вам такие яйца. Я положу, а вы как пожелаете. Господин прокурор, вам самое большое", - комментировал митрополит, раздавая подарки.

Дополнение

Киевский апелляционный суд оставил экс-наместника Киево-Печерской Лавры митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебедя) под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета.

Ему инкриминируется 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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