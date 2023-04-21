Митрополит УПЦ МП Павло хотів подарувати суддям і прокурору великодні яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Митрополит УПЦ МП Павло після судового засідання, на якому його залишили під цілодобовим домашнім арештом, хотів подарувати суддям і прокурору великодні яйця. Відео цього моменту поширили у мережі, пише УНН.
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"Якщо не погнушаєтесь в дні Святої Пасхи, я сам готував руками, подарую вам такі яйця. Я положу, а ви як побажаєте. Пане прокурор, вам найбільше", - коментував митрополит, роздаючи подарунки.
Доповнення
Київський апеляційний суд залишив екснамісника Києво-Печерської Лаври митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебідя) під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета.
Йому інкримінується 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
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