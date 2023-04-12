Архідиякон з Лаври постане перед судом за перешкоджання журналістам
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Архідиякона Києво-Печерської Лаври судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності на території Лаври, повідомили УНН у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Цитата
"... скеровано до суду обвинувальний акт відносно служителя Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Згідно із матеріалів кримінального провадження, 30 березня 2023 року журналісти "Суспільного мовлення" знімали репортаж на території Києво-Печерської Лаври. У цей час до оператора підійшов представник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (архідиякон), який схопив мікрофон, зламав кріплення до відеокамери та кинув його на землю. Після цього оператор не міг продовжувати свою професійну діяльність.
"11 квітня 2023 року обвинувальний акт стосовно підозрюваного скеровано до суду для розгляду по суті", - вказали у прокуратурі.
Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.
Доповнення
Митрополит УПЦ (МП) Павло під час спілкування з журналістами пригрозив палицею.