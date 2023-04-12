Архидиакон из Лавры предстанет перед судом за препятствование журналистам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Архидиакона Киево-Печерской Лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности на территории Лавры, сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
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"... направлено в суд обвинительный акт в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Согласно материалам уголовного производства, 30 марта 2023 года журналисты "Суспільного" снимали репортаж на территории Киево-Печерской Лавры. В это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (архидиакон), который схватил микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность.
"11 апреля 2023 года обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд для рассмотрения по существу", - указали в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Дополнение
Митрополит УПЦ (МП) Павел во время общения с журналистами пригрозил палкой.