Пошкодив обладнання оператора на території Лаври: священнослужителю повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Священнослужителю повідомили про підозру у перешкоджанні журналістській діяльності на території Києво-Печерської Лаври. Його підозрюють у пошкодженні техніки знімальної групи ЗМІ. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.
Цитата
«Дізнавачі... повідомили 41-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів», - йдеться в повідомленні.
Деталі
У поліції повідомляють, що представник духовенства Києво-Печерської Лаври пошкодив техніку знімальної групи ЗМІ.
Поліція також нагадала, що інцидент стався 30 березня на території Києво-Печерської Лаври. Під час зйомки сюжету один із священнослужителів пошкодив обладнання оператора.
«Співробітники Печерського управління поліції задокументували дану подію та розпочали досудове розслідування. Встановлено, що під час роботи знімальної групи представник духовенства вирвав в оператора мікрофон та зламав кріплення на камері», - зазначається в повідомленні.
Контекст
Суспільне повідомляло, що представники УПЦ (МП) пошкодили камеру та штовхнули журналістку біля Лаври.
Повідомляється, що це сталося, коли журналістка намагалася поставити запитання митрополиту Павлу щодо роботи комісії Мінкульту з передачі будівель Лаври державі.
У відповідь митрополит сказав, що "не бачив комісії" та запропонував журналістці посповідатися. Після цього один зі священників "штовхнув журналістку в плече, заважав знімати оператору та зірвав кріплення для мікрофона на камері". Суспільне заявляло, що звернеться до поліції щодо перешкоджання журналістській діяльності.
Доповнення
Митрополит УПЦ (МП) Павло під час спілкування з журналістами пригрозив палицею.