Повредил оборудование оператора на территории Лавры: священнослужителю сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Священнослужителю сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности на территории Киево-Печерской Лавры. Его подозревают в повреждении техники съемочной группы СМИ. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.
Цитата
«Дознаватели... сообщили 41-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов», - говорится в сообщении.
Детали
В полиции сообщают, что представитель духовенства Киево-Печерской Лавры повредил технику съемочной группы СМИ.
Полиция также напомнила, что инцидент произошел 30 марта на территории Киево-Печерской Лавры. Во время съемки сюжета один из священнослужителей повредил оборудование оператора.
«Сотрудники Печерского управления полиции задокументировали данное событие и начали досудебное расследование. Установлено, что во время работы съемочной группы представитель духовенства вырвал у оператора микрофон и сломал крепления на камере», - отмечается в сообщении.
Контекст
"Суспільне" сообщало, что представители УПЦ (МП) повредили камеру и толкнули журналистку возле Лавры.
Сообщается, что это произошло, когда журналистка пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству.
В ответ митрополит сказал, что "не видел комиссии" и предложил журналистке исповедаться. После этого один из священников "толкнул журналистку в плечо, мешал снимать оператору и сорвал крепление для микрофона на камере". "Суспільне" заявляло, что обратится в полицию по поводу препятствования журналистской деятельности.
Дополнение
Митрополит УПЦ (МП) Павел во время общения с журналистами пригрозил палкой.