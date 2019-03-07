Митрополит Епифаний стал почетным доктором столичного университета
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня в помещении Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова состоялась церемония вручения диплома Почетного доктора Предстоятелю Православной Церкви Украины Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
Как сообщили в пресс-службе, во время церемонии владыка поблагодарил за честь и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между украинским православием и университетом.
Решение Ученого совета о присвоении звания Почетного доктора Митрополиту Епифанию объявил проректор по научной работе университета профессор Григорий Мирославович Торбин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний назначил своих заместителей с внешних церковных связей
Диплом Почетного доктора Блаженнейшему Митрополиту вручил ректор НПУ им. М. П. Драгоманова Виктор Петрович Андрущенко.
После вручения Митрополит Епифаний выступил с речью: “Спасибо всем вам за эту великую честь быть почетным доктором славного Национального педагогического университета имени Драгоманова и надеюсь, что в дальнейшем мы будем углублять наше сотрудничество”, — сказал Предстоятель Церкви.
Напомним, Вселенскому патриарху Варфоломею присудили звание почетного доктора “Киево-Могилянской академии”.