Епіфаній призначив своїх заступників із зовнішніх церковних зв'язків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Предстоятель Православної церкви України призначив своїх заступників у справах зовнішніх церковних зв'язків. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву прес-служби Київської митрополії ПЦУ.
Митрополит Епіфаній призначив заступниками архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона, а також архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія.
Наразі посаду голови управління зовнішніх церковних зв'язків займає сам Епіфаній за рішенням Синоду від 5 лютого.
Як повідомляв УНН, до ПЦУ переходять більше парафії, ніж священики. Певною мірою, так відбувається тому, що настоятелів церков фінансово мотивують залишатись у підлеглості РПЦ.
Нагадаємо, у ПЦУ переконані, що будуть визнані РПЦ, тож залишаються відкритими до діалогу.