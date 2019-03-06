Епифаний назначил своих заместителей по внешним церковным связям
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины назначил своих заместителей по вопросам внешних церковных связей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ.
Митрополит Епифаний назначил заместителями архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, а также архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия.
Сейчас должность главы управления внешних церковных связей занимает сам Епифаний по решению Синода от 5 февраля.
Как сообщал УНН, в ПЦУ переходят больше приходы, чем священники. В известной мере, так происходит потому, что настоятелей церквей финансово мотивируют оставаться в подчинении РПЦ.
Напомним, в ПЦУ убеждены, что будут признаны РПЦ, поэтому остаются открытыми к диалогу.