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7 марта, 13:58 • 117435 просмотра

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7 марта, 08:52 • 147034 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140713 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Епифаний назначил своих заместителей по внешним церковным связям

Епифаний назначил своих заместителей по внешним церковным связям

Киев  •  УНН

 • 9005 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины назначил своих заместителей по вопросам внешних церковных связей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ.

Митрополит Епифаний назначил заместителями архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, а также архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия.

Сейчас должность главы управления внешних церковных связей занимает сам Епифаний по решению Синода от 5 февраля.

Как сообщал УНН, в ПЦУ переходят больше приходы, чем священники. В известной мере, так происходит потому, что настоятелей церквей финансово мотивируют оставаться в подчинении РПЦ.

Напомним, в ПЦУ убеждены, что будут признаны РПЦ, поэтому остаются открытыми к диалогу.

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