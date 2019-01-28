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Патріарху Варфоломію присудили звання почесного доктора Києво-Могилянської академії

Патріарху Варфоломію присудили звання почесного доктора Києво-Могилянської академії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Вселенському патріарху Варфоломію присудили звання почесного доктора "Києво-Могилянської академії". Про це повідомила прес-служба вузу, передає УНН.

"Рішенням Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 20.12.2018 р. Його Всесвятості патріарху Константинопольському Варфоломію було присуджено звання почесного доктора НаУКМА", - зазначили в прес-службі вузу.

За даними НаУКМА, відповідний лист із запрошенням прийняти нагороду Варфоломію передав митрополит Епіфаній при особистій зустрічі.

При цьому у вузі пояснили, що таким чином спільнота "Могилянки" віддала належне релігійному служінню предстоятеля, а головне – відзначила його заслуги як науковця і популяризатора досліджень, особливо у царині канонічного права.

Крім того, в НаУКМА уточнили, що патріарх Варфоломій є авторитетним дослідником, спеціалістом з канонічного права , а також організатором міжнародних міждисциплінарних семінарів та симпозіумів за участі провідних світових науковців. Він має звання почесного доктора понад 30 університетів та освітніх закладів по всьому світу, серед яких Йельський та Джорджтаунський (США), Афінський (Греція), Лондонський (ВБ), Єрусалимський (Ізраїль).

Його Всесвятість навчався у богословській школі Халкі, Мюнхенському університеті Людвіґа-Максиміліана та Екуменічному інституті Боссе (Швейцарія). Він є автором численних наукових робіт.

Нагадаємо, Вселенський Патріарх Варфоломій визнав Українську Церкву Автокефальною всупереч шаленому тиску Росії.

За словами Варфоломія, православна церква в Україні мала право просити і вимагати автокефалії, і було правом і привілеєм Константинопольської Матері Церкви дарувати цей статус автокефалії.

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