Патриарху Варфоломею присудили звание почетного доктора Киево-Могилянской академии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Вселенскому патриарху Варфоломею присудили звание почетного доктора "Киево-Могилянской академии". Об этом сообщила пресс-служба вуза, передает УНН.
“Решением Ученого совета Национального университета „Киево-Могилянская академия“ от 20.12.2018 года. Его Святейшеству Патриарху Константинопольскому Варфоломею было присуждено звание почетного доктора НаУКМА”, — отметили в пресс-службе вуза.
По данным НаУКМА, соответствующее письмо с приглашением принять награду Варфоломею передал митрополит Епифаний при личной встрече.
При этом в вузе объяснили, что таким образом сообщество “Могилянки” отдало должное религиозному служению предстоятеля, а главное — отметило его заслуги как ученого и популяризатора исследований, особенно в области канонического права.
Кроме того, в НаУКМА уточнили, что патриарх Варфоломей является авторитетным исследователем, специалистом по каноническому праву, а также организатором международных междисциплинарных семинаров и симпозиумов с участием ведущих мировых ученых. Он имеет звание почетного доктора более 30 университетов и образовательных учреждений по всему миру, среди которых Йельский и Джорджтаунский (США), Афинский (Греция), Лондонский (ВБ), Иерусалимский (Израиль).
Его Святейшество учился в богословской школе Халки, Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана и Экуменическом институте Боссе (Швейцария). Он является автором многочисленных научных работ.
Напомним, Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь автокефальной вопреки давлению России.
По словам Варфоломея, православная церковь в Украине имела право просить и требовать автокефалии, и было правом и привилегией Константинопольской Матери Церкви дарить этот статус автокефалии.