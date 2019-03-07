Митрополит Епіфаній став почесним доктором столичного університету
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні у приміщенні Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбулася церемонія вручення диплома Почесного доктора Предстоятелю Православної Церкви України Блаженнійшому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію, передає УНН із посиланням на прес-службу ПЦУ.
Як повідомили у прес-службі, під час церемонії владика подякував за честь і висловив сподівання на подальше поглиблення співпраці між українським православ’ям та університетом.
Рішення Вченої ради про присвоєння звання Почесного доктора Митрополиту Епіфанію оголосив проректор з наукової роботи університету професор Григорій Мирославович Торбін.
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Диплом Почесного доктора Блаженнійшому Митрополиту вручив ректор НПУ ім. М. П. Драгоманова Віктор Петрович Андрущенко.
Після вручення Митрополит Епіфаній виступив з промовою: “Дякую всім вам за цю велику честь бути Почесним доктором славного Національного педагогічного університету імені Драгоманова і сподіваюся, що надалі ми будемо поглиблювати нашу співпрацю”, — сказав Предстоятель Церкви.
Нагадаємо, Вселенському патріарху Варфоломію присудили звання почесного доктора “Києво-Могилянської академії”.