Митрополит Епифаний окрестил 9 детей семьи из Макеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня в Варваринском приделе Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил таинство Крещения и Миропомазания над детьми семьи Родикових, которые в 2014 стали вынужденными переселенцами из-за начала российско-украинской войны на Востоке Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
Как сообщили в пресс-службе, "желание креститься обнаружили как сами дети, так и их отец Владимир Владимирович Родиков. Вместе со своей женой Дианой Анатольевной Родиковой они проживали в Макеевке, но с началом боевых действий переселились в с. Липовый Скиток в Киевской области".
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"В целом семья Родикових состоит из 12 детей - 5 родных и 7 приемных. Сегодня 9 детей приняли святое таинство. Отец, Владимир Родиков, после Крещения в своей беседе с Блаженнейшим Митрополитом Епифанием рассказал, что в семье нет разделения на своих детей и чужих, ведь все вместе составляют единую и дружную семью", - говорится в сообщении.
В ПЦУ отметили, что крестными родителями детей стали люди, которые занимают разные должности. Среди них и настоятель Свято-Онуфриевской прихода с. Липовый Скиток прот. Сергей Стоянов.
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"Предстоятель Украинской Церкви поздравил всех детей с принятием первого таинства в их жизни и произнес поучительное слово о важности и необходимости Крещения для каждого человека. В завершение Его Блаженство надел детям нательные крестики и передал всем присутствующим в храме сладкий подарок", - говорится в сообщении.
В ПЦУ отметили, что это первое таинство Крещения и Миропомазания для митрополита Епифания, которое он совершил после интронизации в Святой Софии Киевской.
Напомним, Митрополит Епифаний встретился с иерархами УПЦ в США и УПЦ в Канаде.