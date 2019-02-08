Митрополит Епифаний окрестил 9 детей семьи из Макеевки

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66955 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 89435 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 132232 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131514 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130528 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125404 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161995 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117852 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141444 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 53444 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 54643 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

14:55 • 32311 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 37604 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 30215 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 126923 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 161995 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 173441 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 184582 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 242295 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 132232 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100423 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104858 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107794 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107352 просмотра
Актуальное
Митрополит Епифаний окрестил 9 детей семьи из Макеевки

Митрополит Епифаний окрестил 9 детей семьи из Макеевки

Киев  •  УНН

 • 24590 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня в Варваринском приделе Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил таинство Крещения и Миропомазания над детьми семьи Родикових, которые в 2014 стали вынужденными переселенцами из-за начала российско-украинской войны на Востоке Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Как сообщили в пресс-службе, "желание креститься обнаружили как сами дети, так и их отец Владимир Владимирович Родиков. Вместе со своей женой Дианой Анатольевной Родиковой они проживали в Макеевке, но с началом боевых действий переселились в с. Липовый Скиток в Киевской области".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний рассказал об отношениях с Московским патриархатом

"В целом семья Родикових состоит из 12 детей - 5 родных и 7 приемных. Сегодня 9 детей приняли святое таинство. Отец, Владимир Родиков, после Крещения в своей беседе с Блаженнейшим Митрополитом Епифанием рассказал, что в семье нет разделения на своих детей и чужих, ведь все вместе составляют единую и дружную семью", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что крестными родителями детей стали люди, которые занимают разные должности. Среди них и настоятель Свято-Онуфриевской прихода с. Липовый Скиток прот. Сергей Стоянов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний считает возможным переход всех лавр в ПЦУ течение года

"Предстоятель Украинской Церкви поздравил всех детей с принятием первого таинства в их жизни и произнес поучительное слово о важности и необходимости Крещения для каждого человека. В завершение Его Блаженство надел детям нательные крестики и передал всем присутствующим в храме сладкий подарок", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что это первое таинство Крещения и Миропомазания для митрополита Епифания, которое он совершил после интронизации в Святой Софии Киевской.

Напомним, Митрополит Епифаний встретился с иерархами УПЦ в США и УПЦ в Канаде.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы