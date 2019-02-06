Митрополит Епіфаній зустрівся із ієрархами УПЦ в США та УПЦ в Канаді

Як відзначили у прес-службі, зокрема у зустрічі взяли участь: Предстоятель УПЦ Канади митрополит Юрій, Предстоятель УПЦ в США митрополит Антоній, архієпископ Памфілійський УПЦ в США Даниїл і прот. Тарас Удод – голова Президії Консисторії УПЦ Канади.

"Архіпастирі обговорили поточну церковну ситуацію в Україні, накреслили плани на подальший її розвиток у правильному руслі, а також підняли низку важливих питань щодо врегулювання і вдосконалення міжцерковних відносин між Українськими Церквами по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

Також владики поділилися своїми враженнями від нещодавнього урочистого богослужіння у Святій Софії Київській у день інтронізації Митрополита Київського, повідомили у ПЦУ.

Нагадаємо, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду та скликав його перше засідання у вівторок, 5 лютого. У прес-службі Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), наголошують, що на засіданні розглянули всі питання порядку денного.