Митрополит Епіфаній зустрівся із ієрархами УПЦ в США та УПЦ в Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Відбулася зустріч ієрархів Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви Канади з Предстоятелем Православної Церкви України Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм та Езархомом Вселенського Патріархату в Україні архімандритом Михаїлом (Аніщенком), передає УНН із посиланням на прес-службу ПЦУ.
Як відзначили у прес-службі, зокрема у зустрічі взяли участь: Предстоятель УПЦ Канади митрополит Юрій, Предстоятель УПЦ в США митрополит Антоній, архієпископ Памфілійський УПЦ в США Даниїл і прот. Тарас Удод – голова Президії Консисторії УПЦ Канади.
"Архіпастирі обговорили поточну церковну ситуацію в Україні, накреслили плани на подальший її розвиток у правильному руслі, а також підняли низку важливих питань щодо врегулювання і вдосконалення міжцерковних відносин між Українськими Церквами по всьому світу", - йдеться у повідомленні.
Також владики поділилися своїми враженнями від нещодавнього урочистого богослужіння у Святій Софії Київській у день інтронізації Митрополита Київського, повідомили у ПЦУ.
Нагадаємо, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду та скликав його перше засідання у вівторок, 5 лютого. У прес-службі Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), наголошують, що на засіданні розглянули всі питання порядку денного.