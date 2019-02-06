Митрополит Епифаний встретился с иерархами УПЦ в США и УПЦ в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Состоялась встреча иерархов Украинской Православной Церкви США и Украинской Православной Церкви Канады с Предстоятелем Православной Церкви Украины Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием и Езархомом Вселенского Патриархата в Украине архимандритом Михаилом (Анищенко), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
Как отметили в пресс-службе, в частности во встрече приняли участие: Предстоятель УПЦ Канады митрополит Юрий, Предстоятель УПЦ в США митрополит Антоний, архиепископ Памфилии УПЦ в США Даниил и прот. Тарас Удод - председатель Президиума Консистории УПЦ Канады.
"Архипастыри обсудили текущую церковную ситуацию в Украине, наметили планы на дальнейшее ее развитие в правильном русле, а также подняли ряд важных вопросов по урегулированию и совершенствования межцерковных отношений между Украинскими Церквями по всему миру", - говорится в сообщении.
Также владыки поделились своими впечатлениями от недавнего торжественного богослужения в Святой Софии Киевской в день интронизации Митрополита Киевского, сообщили в ПЦУ.
Напомним, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний определил состав Священного Синода и созвал его первое заседание во вторник, 5 февраля. В пресс-службе Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), отмечают, что на заседании рассмотрели все вопросы повестки дня.