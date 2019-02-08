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Митрополит Епіфаній охрестив 9 дітей родини з Макіївки

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні у Варваринському приділі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив таїнство Хрещення і Миропомазання над дітьми родини Родікових, які у 2014 р. стали вимушеними переселенцями через початок російсько-української війни на Сході України, передає УНН із посиланням на прес-службу ПЦУ.

Як повідомили у прес-службі, "бажання охреститися виявили як самі діти, так і їх батько Володимир Володимирович Родіков. Разом зі своєю дружиною Діаною Анатоліївною Родіковою вони проживали у Макіївці, але з початком бойових дій переселилися до с. Липовий Скиток на Київщині".

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"Загалом сім’я Родікових складається з 12 дітей – 5 рідних і 7 прийомних. Сьогодні 9 дітей прийняли це святе таїнство. Батько, Володимир Родіков, після Хрещення у своїй розмові з Блаженнішим Митрополитом Епіфанієм розповів, що у родині немає поділу на своїх дітей і чужих, адже всі разом складають єдину і дружню сім’ю", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ відзначили, що хресними батьками новоохрещених дітей стали люди, які займають різні посади. Серед них і настоятель Свято-Онуфріївської парафії с. Липовий Скиток прот. Сергій Стоянов.

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"Предстоятель Української Церкви привітав усіх дітей з прийняттям першого таїнства у їх житті і виголосив повчальне слово про важливість і необхідність Хрещення для кожної людини. На звершення Його Блаженство новоохрещеним дітям надів натільні хрестики і передав усім присутнім в храмі солодкий подарунок", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ відзначили, що це перше таїнство Хрещення і Миропомазання для митрополита Епіфанія, яке він звершив після інтронізації в Святій Софії Київській.

Нагадаємо, Митрополит Епіфаній зустрівся із ієрархами УПЦ в США та УПЦ в Канаді.

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