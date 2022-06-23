Митрополит Эпифаний написал Шмыгалю: просит передать ПЦУ храм на территории Киево-Печерской лавры
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Православная церковь Украины просит безотлагательно решить вопрос о предоставлении ПЦУ одного из храмов на территории Верхней лавры, фактически не используемых для постоянных богослужений. Об этом говорится в письме Митрополита Эпифания к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое обнародовало Заместитель Председателя Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря, пишет УНН.
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“На протяжении веков Печерский монастырь, который со временем получил почетное звание Лавры, то есть особенно важной и образцовой монашеской обители, развивался как неотъемлемая составляющая Киевской Митрополии, принадлежащей Вселенскому Патриархату. Антиканоническая аннексия Киевской Митрополии Московским Патриархатом в 1685-86 гг. отразилась и на Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре — она также неканонически была подчинена русским церковным властям", — сказано в письме Епифании.
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С его слов, одним из непосредственных последствий такого захватничества стала принудительная русификация церковных традиций, уничтожение документов о истинной истории монастыря и Украинской Церкви, цензура книгопечатания по московско-петербургским образцам.
В 1920-х годах большевики насильственно ликвидировали монастырь, превратив его в “Музейный городок”.
В 1988 г. до 1000-летия Крещения Руси-Украины советское правительство решило вернуть часть Лавры для восстановления монашеской жизни.
1-3 ноября 1991 г. г. в Трапезном храме Лавры состоялся Поместный Собор УПЦ, на котором все его участники (в том числе епископ Онуфрий, нынешний глава УПЦ ( МПвУ)) проголосовали за полную церковную независимость (автокефалию) от РПЦ. Однако уже весной 1992 года г. в УПЦ произошел промосковский переворот, в котором было задействовано также лаврское руководство, отметил Митрополит. В результате этого монастырь был в дальнейшем закреплен за юрисдикцией Московского Патриархата в Украине.
“Руководство монастыря Московского Патриархата в течение трех десятилетий последовательно поддерживало и продолжает поддерживать и пропагандировать идеологию “русского мира”, которая ныне стала “оправданием” открытой агрессии рф против Украины. Павел (Лебедь) (Руководитель монастыря — ред.) лично награжден Путиным орденом рф “Дружба народов”, — подчеркивает Эпифаний.
Как отмечено в письме, на протяжении многих лет православные верные и украинское общество задают вопрос о том, почему одна из ведущих духовных и исторических святынь украинского народа монопольно используется Московским Патриархатом. Особенно актуальным этот вопрос является во время великой агрессии россии.
“По поручению Синода и как руководитель Лавры обращаюсь к Вам, Денис Анатольевич, и к Кабинету министров Украины с просьбой:
Безотлагательно решить вопрос о предоставлении одного из храмов на территории Верхней Лавры, которые фактически не используются для постоянных богослужений (Благовещенского храма в бывших Митрополичьих палатах, храма Всех Святых над Экономическими воротами или другого в пределах Верхней Лавры) — для совершения регулярных богослужений Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ. Монополия монастыря Московского Патриархата на богослужение в Лавре категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским обществом”, — говорится в письме.
Также Эпифаний просит Шмыгаля найти возможность для предоставления помещений на территории Верхней Лавры для монастырской жизни и деятельности.
“Для решения этих вопросов прошу дать поручение компетентным государственным институтам безотлагательно, с привлечением уполномоченных от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ лиц, провести изучение положения дел для представления согласованных рекомендаций”, добавил он.
Напомним
Как писал УНН, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, к Православной церкви Украины присоединилось около 500 религиозных общин.