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Митрополит Эпифаний написал Шмыгалю: просит передать ПЦУ храм на территории Киево-Печерской лавры

Митрополит Эпифаний написал Шмыгалю: просит передать ПЦУ храм на территории Киево-Печерской лавры

Киев • УНН

 • 175910 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Православная церковь Украины просит безотлагательно решить вопрос о предоставлении ПЦУ одного из храмов на территории Верхней лавры, фактически не используемых для постоянных богослужений. Об этом говорится в письме Митрополита Эпифания к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое обнародовало Заместитель Председателя Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря, пишет УНН.

Цитата

“На протяжении веков Печерский монастырь, который со временем получил почетное звание Лавры, то есть особенно важной и образцовой монашеской обители, развивался как неотъемлемая составляющая Киевской Митрополии, принадлежащей Вселенскому Патриархату. Антиканоническая аннексия Киевской Митрополии Московским Патриархатом в 1685-86 гг. отразилась и на Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре — она также неканонически была подчинена русским церковным властям", — сказано в письме Епифании.

Детали

С его слов, одним из непосредственных последствий такого захватничества стала принудительная русификация церковных традиций, уничтожение документов о истинной истории монастыря и Украинской Церкви, цензура книгопечатания по московско-петербургским образцам.

В 1920-х годах большевики насильственно ликвидировали монастырь, превратив его в “Музейный городок”.

В 1988 г. до 1000-летия Крещения Руси-Украины советское правительство решило вернуть часть Лавры для восстановления монашеской жизни.

1-3 ноября 1991 г. г. в Трапезном храме Лавры состоялся Поместный Собор УПЦ, на котором все его участники (в том числе епископ Онуфрий, нынешний глава УПЦ ( МПвУ)) проголосовали за полную церковную независимость (автокефалию) от РПЦ. Однако уже весной 1992 года г. в УПЦ произошел промосковский переворот, в котором было задействовано также лаврское руководство, отметил Митрополит. В результате этого монастырь был в дальнейшем закреплен за юрисдикцией Московского Патриархата в Украине.

“Руководство монастыря Московского Патриархата в течение трех десятилетий последовательно поддерживало и продолжает поддерживать и пропагандировать идеологию “русского мира”, которая ныне стала “оправданием” открытой агрессии рф против Украины. Павел (Лебедь) (Руководитель монастыря — ред.) лично награжден Путиным орденом рф “Дружба народов”, — подчеркивает Эпифаний.

Как отмечено в письме, на протяжении многих лет православные верные и украинское общество задают вопрос о том, почему одна из ведущих духовных и исторических святынь украинского народа монопольно используется Московским Патриархатом. Особенно актуальным этот вопрос является во время великой агрессии россии.

“По поручению Синода и как руководитель Лавры обращаюсь к Вам, Денис Анатольевич, и к Кабинету министров Украины с просьбой:

Безотлагательно решить вопрос о предоставлении одного из храмов на территории Верхней Лавры, которые фактически не используются для постоянных богослужений (Благовещенского храма в бывших Митрополичьих палатах, храма Всех Святых над Экономическими воротами или другого в пределах Верхней Лавры) — для совершения регулярных богослужений Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ. Монополия монастыря Московского Патриархата на богослужение в Лавре категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским обществом”, — говорится в письме.

Также Эпифаний просит Шмыгаля найти возможность для предоставления помещений на территории Верхней Лавры для монастырской жизни и деятельности.

“Для решения этих вопросов прошу дать поручение компетентным государственным институтам безотлагательно, с привлечением уполномоченных от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ лиц, провести изучение положения дел для представления согласованных рекомендаций”, добавил он.

Напомним

Как писал УНН, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, к Православной церкви Украины присоединилось около 500 религиозных общин.

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