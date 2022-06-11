Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну до ПЦУ приєдналися близько 500 релігійних громад – Єпіфаній
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, до Православної церкви України приєдналося близько 500 релігійних громад. Про це в інтерв’ю НВ заявив голова ПЦУ митрополит Єпіфаній, передає УНН.
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“З грудня 2018 року до нас доєдналися більше 1.000 парафій. Більше 600 громад доєдналося до масштабного вторгнення і близько 500 доєдналися вже зараз, і переходи тривають. Я певний, що громади будуть долучатися разом зі священиками і надалі, бо і вчора я, наприклад, прийняв одну громаду з священнослужителем”, – сказав він.
Деталі
За словами Єпіфанія, наразі існує потреба у священнослужителях, оскільки церква не очікувала, що одразу буде так багато вільних громад.
“Ми це питання вирішуємо і вирішимо. Але було б добре, аби священники підтримували свої громади і переходили разом з ними. Бо мене іноді дивує як пастир, що опікується своєю громадою 20−30 років, коли громада одностайно вирішує переходити до ПЦУ і просить священика підтримати їхню дію, цю дію не підтримує і каже, що краще піде працювати на світську роботу, ніж підтримає їх рішення. Це дивує, бо пастир не може поводитися таким чином”, – додав він.
Доповнення
Як писав УНН, у Броварах призупинили діяльність Української Православної Церкви (московського патріархату) на території громади на період воєнного стану.