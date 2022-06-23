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Митрополит Епіфаній написав Шмигалю: просить передати ПЦУ храм на території Києво-Печерської лаври

Митрополит Епіфаній написав Шмигалю: просить передати ПЦУ храм на території Києво-Печерської лаври

Київ • УНН

 • 175911 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Православна церква України просить невідкладно вирішити питання про надання ПЦУ одного з храмів на території Верхньої лаври, які фактично не використовуються для постійних богослужінь. Про це йдеться у листі Митрополита Епіфанія до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який оприлюднив Заступник Голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря, пише УНН.

Цитата

“Протягом століть Печерський монастир, який з часом отримав почесне звання Лаври, тобто особливо важливої та зразкової чернечої обителі, розвивався як невід’ємна складова Київської Митрополії, приналежної до Вселенського Патріархату. Антиканонічна анексія Київської Митрополії Московським Патріархатом у 1685-86 рр. позначилася і на Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі — вона також неканонічно була підпорядкована російській церковній владі”, — сказано в листі Єпіфанія.

Деталі

З його слів, одним з безпосередніх наслідків такого загарбництва стала примусова русифікація церковних традицій, знищення документів про правдиву історію монастиря і Української Церкви, цензура книгодрукування за московсько-петербурзькими зразками.

У 1920-х роках більшовики насильно ліквідували монастир, перетворивши його на “Музейне містечко”.

У 1988 р. до 1000-ліття Хрещення Руси-України радянський уряд вирішив повернути частину Лаври для відновлення чернечого життя.

1-3 листопада 1991 р. в Трапезному храмі Лаври відбувся Помісний Собор УПЦ, на якому всі його учасники (в тому числі єпископ Онуфрій, нинішній очільник УПЦ (МПвУ)) проголосували за повну церковну незалежність (автокефалію) від РПЦ. Однак вже навесні 1992 р. в УПЦ відбувся промосковський переворот, в якому було задіяне також лаврське керівництво, зазначив Митрополит. Внаслідок цього монастир був надалі закріплений за юрисдикцією Московського Патріархату в Україні.
“Керівництво монастиря Московського Патріархату протягом трьох десятиліть послідовно підтримувало і продовжує підтримувати та пропагувати ідеологію “русского міра”, яка нині стала “виправданням” відкритої агресії РФ проти України. Павло (Лебідь) (Керівник монастиря — ред.) особисто нагороджений Путіним орденом РФ “Дружба народів”, — наголошує Епіфаній.

Як зазначено в листі, протягом багатьох років православні вірні та українське суспільство ставлять питання про те, чому одна з провідних духовних та історичних святинь українського народу монопольно використовується Московським Патріархатом. Особливо актуальним це питання є в час великої агресії Росії.

“За дорученням Синоду та як очільник Лаври звертаюся до Вас, Денисе Анатолійовичу, та до Кабінету міністрів України з проханням:

Невідкладно вирішити питання про надання одного з храмів на території Верхньої Лаври, які фактично не використовуються для постійних богослужінь (Благовіщенського храму в колишніх Митрополичих палатах, храму Всіх Святих над Економічною брамою чи іншого в межах Верхньої Лаври) — для звершення регулярних богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ. Монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством”, — йдеться в листі.

Також Епіфаній просить Шмигаля знайти можливість для надання приміщень на території Верхньої Лаври для монастирського життя та діяльності.

“Для вирішення цих питань прошу дати доручення компетентним державним інституціям невідкладно, із залученням уповноважених від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ осіб, провести вивчення стану справ для подання узгоджених рекомендацій”, додав він.

Нагадаємо

Як писав УНН, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, до Православної церкви України приєдналося близько 500 релігійних громад.

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