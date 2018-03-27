Таможенники изъяли Евангелие 1915 г. на Буковине

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 21064 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 53215 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 91522 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106198 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114860 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120829 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132164 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146715 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148020 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 193196 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Таможенники изъяли Евангелие 1915 г. на Буковине

Таможенники изъяли Евангелие 1915 г. на Буковине

Киев  •  УНН

 • 10173 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Черновицкой области таможенники изъяли Евангелие, напечатанное в 1915 году, которое пытались вывезти в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Чернивецького пограничного отряда, передает УНН.

"Книга религиозного назначения" Господа Нашего Иисуса Христа Святое Евангелие оть Матфея, Марка, Луки и Юанна "перемещалась в грузовом автомобиле "VOLVO", следовавшем транзитом из Российской Федерации в Турцию", - говорится в сообщении.

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Согласно заключению искусствоведа указанная книга подпадает под действие Закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей" и в соответствии с нормами Таможенного кодекса Украины подлежит письменному декларированию, поскольку была изготовлена ​​в 1915 году.

По факту происшествия к водителю грузовика сотрудники пункта пропуска "Порубное-Сирет" Черновицкой таможни ГФС составили протокол о нарушении таможенных правил.

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