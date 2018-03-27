Таможенники изъяли Евангелие 1915 г. на Буковине

"Книга религиозного назначения" Господа Нашего Иисуса Христа Святое Евангелие оть Матфея, Марка, Луки и Юанна "перемещалась в грузовом автомобиле "VOLVO", следовавшем транзитом из Российской Федерации в Турцию", - говорится в сообщении.

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Согласно заключению искусствоведа указанная книга подпадает под действие Закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей" и в соответствии с нормами Таможенного кодекса Украины подлежит письменному декларированию, поскольку была изготовлена ​​в 1915 году.

По факту происшествия к водителю грузовика сотрудники пункта пропуска "Порубное-Сирет" Черновицкой таможни ГФС составили протокол о нарушении таможенных правил.