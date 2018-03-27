Митники вилучили Євангеліє 1915 року на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Чернівецькій області митники вилучили Євангеліє, надруковане у 1915 році, яке намагалися вивезти до Туреччини. Про це повідомляє прес-служба Чернівецькогоприкордонного загону, передає УНН.
“Книга релігійного призначення "Господа Нашего Іисуса Христа Святое Євангеліе оть Матфея, Марка, Луки и Юанна" переміщувалася у вантажному автомобілі "VOLVO", що прямував транзитом з Російської Федерації до Туреччини”, — йдеться у повідомленні.
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Згідно із висновком мистецтвознавця вказана книга підпадає під дію Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” й відповідно до норм Митного кодексу України підлягає письмовому декларуванню, оскільки була виготовлена 1915 року.
За фактом події до водія вантажівки співробітники пункту пропуску “Порубне-Сірет” Чернівецької митниці ДФС склали протокол про порушення митних правил.