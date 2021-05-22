Лунное затмение 26 мая: астролог заявила, что в этот период проходит коррекция человеческой судьбы

“Сегодня я хочу поговорить с вами о силе затмения. Затмение — это очень интересное явление для астрологии, и оно имеет очень сильное влияние. Затмения бывают один раз в полгода и разница между ними две недели...В этот период происходит очень важная закладка событий на будущее, а перед этим идет коррекция нашей судьбы. И всегда, когда мы в течение года живем спокойно, то в этот период начинают нас тревожить какие-то события, какие-то состояния. Потому что это влияет максимально сильно в астрологии на нас”, — рассказала Базиленко.

По ее словам, затмение влияет на наше самочувствие, на ход событий, оно влияет не только на самого человека, оно может влиять на ход событий в истории. То есть на какие-то государственные процессы.

“Например, классические количество затмений четыре, две пары, а в прошлом году 2020 их было шесть, и мы все очень хорошо почувствовали силу влияния на нас. В этом году первое затмении будет 26 мая, это будет лунное затмение и 10 июня — это будет солнечное затмение. Между ними это коридор затмений. Но в целом правильно считать затмение плюс-минус около двух недель — это время на которое оно имеет максимальное влияние”, — объяснила астролог.

ЧТО НАС ЖДЕТ

“Надо посмотреть какие события происходят с вами. Дело в том, что, когда проходит коррекция нашей судьбы в этот период мы почувствуем это по каким-то событиям, которые даже астролог не может предсказать в прогнозе. Это будет вмешательство каких-то сложных ситуаций. К этому надо относиться абсолютно спокойно. Потому что это дает нам возможность изменить себя, нам показывают в каком направлении мы движемся неправильно, а также очень важно свести с солнечным затмением задавать новый ритм в своей жизни”, — рассказала Базиленко.

Она отметила, что в этот период очень неблагоприятно делать что-то новое.

“Например, проводить какие-то важные встречи, запускать новые проекты. Дело в том, что скорей всего эти дела пойдут не очень хорошо, как показывает практика всегда эти дела приносят очень большие трудности и заканчиваются чаще всего полным фиаско. Точно также будьте осторожны с каким-то процедурами, операциями. Здесь тоже абсолютно четко их надо отложить, если это конечно не касаться экстренных ситуаций”, — сказала Базиленко.

Базиленко отметила, что очень интересно для тех людей, кто родился в этот период.

“Дело в том, что это люди особенные и это как раз тот период, когда день затмения плюс-минус сутки. В этот период рождаются очень интересные люди, которые потом имеют очень сильное влияние на других людей. И чаще их судьба бывает очень необычной, прекрасной и сильной. Чаще всего их можно увидеть среди известных людей, политиков. А вот как раз, когда приходиться затмение на момент дня рождения то этот период очень необычный. То есть в этот год надо быть весьма осторожным, быть внимательным ко всем событиям, людям, которые приходят и конечно же этот год будет максимально влиять на вашу жизнь. Если правильно себя вести, вложить определенные силы в этот год вы можете получить очень даже неплохой результат, он будет абсолютно показательный. Что касается этой череды затмений люди родившееся 26 мая или 10 июня. Ось затмений будет выглядеть так: будет задето два знака, это близнец и стрелец. Ученик и учитель, поэтому у нас будет очень задета вся информационная структура. То есть максимально люди должны будут обучаться. То есть она показывает, какая цель жизни”, — рассказала Базиленко.

По ее словам, люди максимально много будут обучаться, будут перегружены максимально разнообразной информацией.

“Люди, которые работают в СМИ, с информационными направлениями, IT-направлениями они как раз будут на гребне волны. Но нисходящий узел, некий такой показатель на что нам стоит опираться он будет находиться в знаке стрельца. Это говорит о том, что это учитель, это философия, это какая-то глубокая база знаний. И поэтому для того чтобы этот период прошёл хорошо нам не нужны пустые, ненужные звуки. Нам не нужна информация, которая будет легкая, бестолковая. Здесь надо опираться на философию, законы, знания, которые есть в этом мире, особенно духовные знания. Нам надо будет на них очень серьёзно опираться”, — сказала Базиленко.

Она отметила, что лунное затмение имеет достаточно большую силу, но солнечное будет больше влиять на людей.

“Ведь первое будет лунное, а второе солнечное. У нас есть такая некая подготовка. Как раз лунное затмение очень сильно влияет на наши психические процессы, на наши переживания, эмоции и физическое состояние. Как раз это время почистить себя, свою душу, эмоции, свое сознание, для того, чтобы мы правильно подошли правильно к солнечному затмению, чтобы мы правильно могли заложить какие-то благоприятные события на будущее”, — объяснила астролог.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ В ПЕРИОД ЗАТМЕНИЯ

“Надо понимать что, то психоэмоциональное состояние которое будет у нас в течение недели, особенно 26 числа, нам надо очень сильно контролировать, хотя поверьте всем будет нелегко. Это проверено опытом, поэтому в этот период очень важно, чтобы вы постарались немножечко уделить время себе, своему внутреннему состоянию, научиться думать позитивно, очень благоприятно отнестись к каким-то своим близким людям, уделить им время, проявить заботу. Очень хорошо правило если действительно практически поработать с затмением в эти дни, особенно 26 числа, ну хотя бы в момент этого затмение, которое будет происходить в 14:20 за киевским временем, я бы вам рекомендовала чтобы вы немножечко нашли время для себя, хотя бы 1-2 часа провести его правильно”, — посоветовала астролог.

По ее словам, правильно будет перед лунным затмением почистить свое жилье.

“Хорошо сделать генеральные уборки, убрать лишнее. Посмотрите, что у вас в шкафу, посмотрите, чем захламлён дом, ненужные вещи тормозят вашу энергию. Поэтому ее надо очистить. Потом вы можете почистить дом непосредственно перед затмением. Если есть такая возможность и вы можете находиться дома, вы можете взять хорошую свечу, желательно восковою и пройтись по периметру квартиры, чтобы очистить ее. Это помогает нам, так делали наши предки, мы точно также можем повторить за ними”, — сказала Базиленко.

Базиленко посоветовала в момент затмения, поскольку лунное влияет на психологическую природу, подсознание, страхи и эмоции, сесть и написать о своих страхах, переживаниях, эмоциях.

“Это нужно сделать до затмения и постарайтесь его сжечь. Очень хорошо помолиться за себя, за родных и близких, за свою страну, за самое лучшее чтобы было в этом мире. Но Боже упаси в этот период заниматься тем чтобы негативно думать. Вы просто в этот момент заложите настолько негативные события на ближайшее будущее, что будет очень тяжело прийти в себя. Это очень странно звучит, но на самом деле это очень четко работает. Тем более благодаря этому вы сможете себя подготовить к солнечному затмению”, — рассказала Базиленко

Астролог подчеркнула, что ни в коем случае в лунное затмение нельзя писать желания, это очищающий фактор, это энергетическая чистка, душевная чистка.

“Также для работы с лунным затмением очень важно помнить что в этот период мы можем легко избавиться от негативных мыслей, вредных привычек. Мы можем бросить курить, кто этим страдает, или (избавиться —ред.) от алкогольной и наркотической зависимости. Для этого надо прописать об этом, о своих переживаниях, проблемах на листе бумаги и сжечь перед моментом затмения. Постарайтесь в момент затмения думать о хорошем. Как бы вы могли видеть свою жизнь, как бы вы могли ее изменить, какие эмоции нужно добавить в свою жизнь, чтобы быть счастливым. Также очень хороший период для диет, чистки организма. В этот период не стоит увлекаться заморочливими, сложными обрядами и ритуалами, тем более это будет опасно”, — сказала Базиленко.