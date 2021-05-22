Місячне затемнення 26 травня: астролог заявила, що в цей період проходить корекція людської долі

"Сьогодні я хочу поговорити з вами про силу затемнення. Затемнення - це дуже цікаве явище для астрології, і воно має дуже сильний вплив. Затемнення бувають один раз на півроку і різниця між ними два тижні ... У цей період відбувається дуже важлива закладка подій на майбутнє, а перед цим йде корекція нашої долі. І завжди, коли ми протягом року живемо спокійно, то в цей період починають нас турбувати якісь події, якісь стани. Тому що це впливає максимально сильно в астрології на нас", - розповіла Базиленко.

За її словами, затемнення впливає на наше самопочуття, на хід подій, воно впливає не тільки на саму людину, воно може впливати на хід подій в історії. Тобто на якісь державні процеси.

"Наприклад, класична кількість затемнень - чотири, дві пари, а в минулому році 2020 їх було шість, і ми всі дуже добре відчули силу впливу на нас. Цього року перше затемненні буде 26 травня, це буде місячне затемнення і 10 червня - це буде сонячне затемнення. Між ними це коридор затемнень. Але в цілому правильно вважати затемнення плюс-мінус близько двох тижнів - це час на який воно має максимальний вплив", - пояснила астролог.

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"Треба подивитися, які події відбуваються з вами. Справа в тому, що, коли проходить корекція нашої долі в цей період ми відчуємо це з якихось подій, які навіть астролог не може передбачити в прогнозі. Це буде втручання якихось складних ситуацій. До цього треба ставитися абсолютно спокійно. Тому що це дає нам можливість змінити себе, нам показують, в якому напрямку ми рухаємося неправильно, а також дуже важливо звести з сонячним затемненням - задавати новий ритм в своєму житті", - розповіла Базиленко.

Вона зазначила, що в цей період дуже несприятливо робити щось нове.

"Наприклад, проводити якісь важливі зустрічі, запускати нові проекти. Справа в тому, що, скоріше за все, ці справи підуть не дуже добре, як показує практика, завжди ці справи приносять дуже великі труднощі і закінчуються найчастіше повним фіаско. Точно також будьте обережні з якимось процедурами, операціями. Тут теж абсолютно чітко їх треба відкласти, якщо це звичайно не стосується екстрених ситуацій", - сказала Базиленко.

Базиленко зазначила, що дуже цікаво для тих людей, хто народився в цей період.

"Справа в тому, що це люди особливі і це як раз той період, коли день затемнення плюс-мінус одна доба. У цей період народжуються дуже цікаві люди, які потім мають дуже сильний вплив на інших людей. І частіше їх доля буває дуже незвичайною, прекрасною і сильною. Найчастіше їх можна побачити серед відомих людей, політиків. А ось як раз, коли припадає затемнення на момент дня народження, то цей період дуже незвичайний. Тобто в цей рік треба бути дуже обережним, бути уважним до всіх подій, людям, які приходять і звичайно ж цей рік буде максимально впливати на ваше життя. Якщо правильно себе вести, вкласти певні сили в цей рік ви можете отримати дуже навіть непоганий результат, він буде абсолютно показовий. Що стосується цієї низки затемнень, люди, народжені 26 травня або 10 червня. Вісь затемнень буде виглядати так: буде зачеплено два знака, це близнюк і стрілець. Учень і вчитель, тому у нас буде дуже зачеплена вся інформаційна структура. Тобто максимально люди повинні будуть навчатися. Тобто вона показує, яка мета життя", - розповіла Базиленко.

За її словами, люди максимально багато навчатимуться, будуть перевантажені максимально різноманітною інформацією.

"Люди, які працюють в ЗМІ, з інформаційними напрямками, IT-напрямками вони якраз будуть на гребені хвилі. Але спадний вузол, якийсь такий показник, на що нам варто спиратися, він буде перебувати в знаку Стрільця. Це говорить про те, що це вчитель, це філософія, це якась глибока база знань. І тому для того, щоб цей період пройшов добре нам не потрібні порожні, непотрібні звуки. Нам не потрібна інформація, яка буде легка, недолуга. Тут треба спиратися на філософію, закони, знання, які є в цьому світі, особливо духовні знання. Нам треба буде на них дуже серйозно спиратися", - сказала Базиленко.

Вона зазначила, що місячне затемнення має досить велику силу, але сонячне буде більше впливати на людей.

"Адже перше буде місячне, а друге сонячне. У нас є така якась підготовка. Якраз місячне затемнення дуже сильно впливає на наші психічні процеси, на наші переживання, емоції і фізичний стан. Якраз цей час почистити себе, свою душу, емоції, свою свідомість, для того, щоб ми правильно підійшли правильно до сонячного затемнення, щоб ми правильно могли закласти якісь сприятливі події на майбутнє", - пояснила астролог.

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ В ПЕРІОД ЗАТЕМНЕННЯ

"Треба розуміти, що той психоемоційний стан, який буде у нас протягом тижня, особливо 26 числа, нам треба дуже сильно контролювати, хоча повірте всім буде нелегко. Це перевірено досвідом, тому в цей період дуже важливо, щоб ви постаралися трішечки приділити час собі, своїм внутрішнім станом, навчитися думати позитивно, дуже сприятливо поставитися до якихось своїх близьких людей, приділити їм час, проявити турботу. Дуже добре правило, якщо дійсно практично попрацювати з затемненням в ці дні, особливо 26 числа, ну хоча б в момент цього затемнення, яке буде відбуватися о 14:20 за київським часом, я б вам рекомендувала, щоб ви трошечки знайшли час для себе, хоча б 1-2 години провести його правильно", - порадила астролог.

За її словами, правильно буде перед місячним затемненням почистити своє житло.

"Добре зробити генеральні прибирання, прибрати зайве. Подивіться, що у вас в шафі, подивіться, чим захаращений будинок, непотрібні речі гальмують вашу енергію. Тому її треба очистити. Потім ви можете почистити будинок безпосередньо перед затемненням. Якщо є така можливість і ви можете перебувати вдома, ви можете взяти хорошу свічку, бажано воскову, і пройтися по периметру квартири, щоб очистити її. Це допомагає нам, так робили наші предки, ми точно також можемо повторити за ними", - сказала Базиленко.

Базиленко порадила в момент затемнення, оскільки місячне впливає на психологічну природу, підсвідомість, страхи і емоції, сісти і написати про свої страхи, переживання, емоції.

"Це потрібно зробити до затемнення і постарайтеся його спалити. Дуже добре помолитися за себе, за рідних і близьких, за свою країну, за найкраще, щоб було в цьому світі. Але Боже упаси в цей період займатися тим, щоб негативно думати. Ви просто в цей момент закладете настільки негативні події на найближче майбутнє, що буде дуже важко отямитись. Це дуже дивно звучить, але насправді це дуже чітко працює. Тим більше завдяки цьому ви зможете себе підготувати до сонячного затемнення", - розповіла Базиленко

Астролог наголосила, що ні в якому разі під час місячного затемнення не можна писати бажання, це очищуючий фактор, це енергетична чистка, душевна чистка.

"Також для роботи з місячним затемненням дуже важливо пам'ятати, що в цей період ми можемо легко позбутися негативних думок, шкідливих звичок. Ми можемо кинути палити, хто цим страждає, або (позбутися - ред.) алкогольної та наркотичної залежності. Для цього треба прописати про це, про свої переживання, проблеми на аркуші паперу і спалити перед моментом затемнення. Постарайтеся в момент затемнення думати про хороше. Як би ви могли бачити своє життя, як би ви могли його змінити, які емоції потрібно додати в своє життя, щоб бути щасливим. Також дуже хороший період для дієт, чищення організму. У цей період не варто захоплюватися заморочливими, складними обрядами і ритуалами, тим це буде небезпечніше", - сказала Базиленко.