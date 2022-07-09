Местные советы получают разрешение использовать спецфонд на нужды громад: ВР приняла закон

Детали

По словам нардепа, законопроектом предлагается на период действия военного положения предоставить право органам местного самоуправления, местным государственным администрациям, военно-гражданским администрациям или военным администрациям (в случае их образования) принимать решение о:



Осуществлении, как исключение из положений части второй статьи 85 настоящего Кодекса, расходов, не отнесенных к соответствующим местным бюджетам настоящим Кодексом, и расходов на содержание бюджетных учреждений одновременно из разных бюджетов. Такие расходы осуществляются путем предоставления межбюджетного трансферта из местного бюджета;



Передаче средств из специального фонда местного бюджета (кроме собственных поступлений бюджетных учреждений и межбюджетных трансфертов) в общий фонд местного бюджета. В случае передачи средств из специального фонда местного бюджета в общий фонд, в виде исключения из положений статьи 72 настоящего Кодекса, местный бюджет может утверждаться с профицитом по специальному фонду и с дефицитом по общему фонду путем внесения изменений в решение о местном бюджете



Принятие этих изменений, как ожидается, обеспечит урегулирование бюджетных отношений в условиях военного положения с учетом необходимости оперативного принятия управленческих решений органами местного самоуправления относительно направления средств на первоочередные нужды.

Дополнение

Верховная Рада увеличила расходы Государственного бюджета почти на 81 млрд гривен.