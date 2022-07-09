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Місцеві ради отримують дозвіл використовувати спецфонд на потреби громад: ВР ухвалила закон

Місцеві ради отримують дозвіл використовувати спецфонд на потреби громад: ВР ухвалила закон

Київ • УНН

 • 188063 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект № 7426, яким дозволяється місцевим державним адміністраціям використовувати кошти спецфонду на нагальні потреби громад. Про це у своєму Telegram повідомила народний депутат, голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк, передає УНН.

Деталі

Зі слів нардепа, законопроектом пропонується на період дії воєнного стану надати право органам місцевого самоврядування, місцевим державним адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям або військовим адміністраціям (у разі їх утворення) ухвалювати рішення про:

  • Здійснення, як виняток з положень частини другої статті 85 цього Кодексу, видатків, не віднесених до відповідних місцевих бюджетів цим Кодексом, і видатків на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів. Такі видатки здійснюються шляхом надання міжбюджетного трансферту з відповідного місцевого бюджету;
  • Передачу коштів із спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів) до загального фонду місцевого бюджету. У разі передачі коштів із спеціального фонду місцевого бюджету до загального фонду, як виняток з положень статті 72 цього Кодексу, місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за спеціальним фондом та з дефіцитом за загальним фондом шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет

Ухвалення цих змін, як очікується, забезпечить врегулювання бюджетних відносин в умовах воєнного стану з огляду на необхідність оперативного ухвалення управлінських рішень органами місцевого самоврядування щодо спрямування коштів на першочергові потреби.

Доповнення

Верховна Рада збільшила видатки Державного бюджету на майже 81 млрд гривень.

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