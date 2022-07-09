Місцеві ради отримують дозвіл використовувати спецфонд на потреби громад: ВР ухвалила закон

Деталі

Зі слів нардепа, законопроектом пропонується на період дії воєнного стану надати право органам місцевого самоврядування, місцевим державним адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям або військовим адміністраціям (у разі їх утворення) ухвалювати рішення про:



Здійснення, як виняток з положень частини другої статті 85 цього Кодексу, видатків, не віднесених до відповідних місцевих бюджетів цим Кодексом, і видатків на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів. Такі видатки здійснюються шляхом надання міжбюджетного трансферту з відповідного місцевого бюджету;



Передачу коштів із спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів) до загального фонду місцевого бюджету. У разі передачі коштів із спеціального фонду місцевого бюджету до загального фонду, як виняток з положень статті 72 цього Кодексу, місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за спеціальним фондом та з дефіцитом за загальним фондом шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет



Ухвалення цих змін, як очікується, забезпечить врегулювання бюджетних відносин в умовах воєнного стану з огляду на необхідність оперативного ухвалення управлінських рішень органами місцевого самоврядування щодо спрямування коштів на першочергові потреби.

Доповнення

Верховна Рада збільшила видатки Державного бюджету на майже 81 млрд гривень.