Видатки бюджету збільшили на 81 млрд грн: левова доля - на пенсії, виплати переселенцям та субсидії

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"Парламент підтримав законопроект №7523 про внесення змін до Закону України "Про Держбюджет України на 2022 рік", яким пропонується збільшити загальні видатки з державного бюджету на 80,9 млрд грн", - написала Шуляк у Telegram.

Деталі

З її слів, кошти розподілять наступним чином:



Мінсоцполітики у 73,8 млрд грн на фінансування бюджетних програм, зокрема, для надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг у 32,4 млрд грн та для забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій та дефіциту коштів Пенсійного фонду у 32,3 млрд грн.



Мінагрополітики на фінансування нової бюджетної програми "Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції" у 1,5 млрд грн.



Мінфіну на фінансування бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" у 4 млрд грн;



Міністерству розвитку громад та територій за рахунок збільшення видатків спеціального фонду державного бюджету на фінансування нової бюджетної програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" у 1,6 млрд грн.



"Збалансувати видатки пропонується за рахунок зовнішніх та внутрішніх запозичень у сумі 79,4 млрд грн, а також надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, у сумі 1,5 млрд грн", - зазначила нардеп.

Доповнення

9 липня Верховна Рада підтримала можливість списання кредитів на знищене під час війни майно.