Расходы бюджета увеличили на 81 млрд грн: львиная доля - на пенсии, выплаты переселенцам и субсидии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Верховная Рада увеличила расходы Государственного бюджета почти на 81 млрд грн, львиная доля из этих средств пойдут на пенсии, выплаты переселенцам и субсидии, сообщила народный депутат от "Слуги народа", председатель одноименной партии Елена Шуляк, пишет УНН.
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"Парламент поддержал законопроект №7523 о внесении изменений в Закон Украины "О Госбюджете Украины на 2022 год", которым предлагается увеличить общие расходы из государственного бюджета на 80,9 млрд грн", - написала Шуляк в Telegram.
Детали
По ее словам, средства распределят следующим образом:
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- Минсоцполитики в размере 73,8 млрд грн на финансирование бюджетных программ, в частности, для предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в т.ч. на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 32,4 млрд грн и для обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям и дефицита средств Пенсионного фонда в размере 32,3 млрд грн.
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- Минагрополитики на финансирование новой бюджетной программы "Поддержка фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции" в размере 1,5 млрд грн.
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- Минфину на финансирование бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства" в размере 4 млрд грн;
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- Министерству развития громад и территорий за счет увеличения расходов специального фонда государственного бюджета на финансирование новой бюджетной программы "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на восстановление объектов критической инфраструктуры в рамках совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта "Проект развития городской инфраструктуры – 2" в размере 1,6 млрд грн.
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"Сбалансировать расходы предлагается за счет внешних и внутренних заимствований в сумме 79,4 млрд грн, а также поступлений от других пособий, предоставленных Европейским Союзом, в сумме 1,5 млрд грн", - отметила нардеп.
Дополнение
9 июля Верховная Рада поддержала возможность списания кредитов на уничтоженное во время войны имущество.