Регионы получат 500 млн субвенции для развития спортивной инфраструктуры - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение о выделении местным бюджетам субвенции в размере 500 млн грн, предназначенных для развития спортивной инфраструктуры в регионах. Об этом пишет УНН со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Детали
Премьер отчитался о работе Кабмина за прошедшую неделю и заявил, что правительство “приняло ряд решений, которые будут способствовать развитию регионов”, в частности выделили средства для реализации проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины.
“Выделенные средства в первую очередь должны быть направлены на улучшение социальной инфраструктуры и удовлетворения потребностей внутренне перемещенных лиц”, — отметил Шмыгаль.
Он отметил, что Кабмин также утвердил порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенного или ввезенного на территорию Украины.
“Речь идет о 13,44% акциза. Это дополнительные 1,2 млрд грн только за первые 2,5 месяца года”, — уточнил глава правительства.
Он также заявил, что отдельно было принято решение о выделении местным бюджетам субвенции на развитие спортивной инфраструктуры.
“Прежде всего это касается объектов, предназначенных для проведения всеукраинских и международных соревнований, а также учебно-тренировочных сборов для национальных сборных. На программу предусмотрено 500 млн гривен”, — подытожил премьер.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные власти должны ввести выплаты из-за введение жесткого карантина, а государство их удвоит.